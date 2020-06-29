Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина в Казахстане. Заявление он сделал на совещании, которое было посвящено эпидемиологической ситуации в стране.
Глава государства рассказал, что введённые накануне жёсткий карантин помог отсрочить пик эпидемии. После 11 мая уровень заражения в стране увеличился в восемь раз.
Проработать сценарий с возвращением жёсткого карантина поручено госкомиссии, которую возглавляет премьер-министр Аскар Мамин.
При этом Токаев подчеркнул, что межведомственная комиссия по мониторингу ситуации с распространением вируса на данный момент работает неэффективно.
Ранее президент Казахстана призвал не ущемлять русский язык.
Видео: YouTube / QazaqstanDa
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