Проработать сценарий с возвращением жёсткого карантина поручено госкомиссии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина в Казахстане. Заявление он сделал на совещании, которое было посвящено эпидемиологической ситуации в стране.

Глава государства рассказал, что введённые накануне жёсткий карантин помог отсрочить пик эпидемии. После 11 мая уровень заражения в стране увеличился в восемь раз.

Проработать сценарий с возвращением жёсткого карантина поручено госкомиссии, которую возглавляет премьер-министр Аскар Мамин.

При этом Токаев подчеркнул, что межведомственная комиссия по мониторингу ситуации с распространением вируса на данный момент работает неэффективно.

Ранее президент Казахстана призвал не ущемлять русский язык.

Видео: YouTube / QazaqstanDa