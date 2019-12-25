Токаев: Казахстан не является посредником между Россией и Украиной

Казахстан не является посредником между Россией и Украиной. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит издание Tengrinews.kz.
Токаев отметил, что Казахстан не видит себя в роли посредника. Он подчеркнул, что обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях.
Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана
Напомним, на днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.
Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Казахстане.
Фото: YouTube / AKIpress news
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все