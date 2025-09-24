Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Казахстане

Глава Украины назвал государства, которые он может посетить для встречи с главой Кремля.

Владимир Зеленский утверждает, что готов ко встрече с российским президентом Владимиром Путиным, например, в Казахстане, при этом ранее он уже соглашался на встречи, после чего отказывался или начинал выставлять условия. С таким утверждением выступил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью для американского телеканала Fox News. Иностранный чиновник выступил перед СМИ во время своего рабочего визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария… если хотите, то, например, в Казахстане. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что Владимир Путин ранее заявил, что, если Владимир Зеленский действительно готов к личной встрече, то должен будет прибыть в Москву. Украинский политик отказался от этого предложения. Он противоречиво заметил, что готов ко встрече "в любом формате". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава нашего государства приглашал иностранного коллегу в столицу для проведения переговоров, а не ради того, чтобы принять от него капитуляцию. Неделю назад Зеленский вновь заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий и тут же выдвинул условие о том, что данное мероприятие не может состояться в Москве.

Фото и видео: YouTube / Fox News