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Токаев: Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР

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Касым-Жомарт Токаев объяснил позицию республики по квазигосударствам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что Казахстан не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Политик отметил, что страна считает ДНР и ЛНР квазигосударствами.

Если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Лидер Казахстана подчеркнул, что именно по этой причине власти страны отказываются признавать независимость Тайваня, Косова, Южной Осетии, Абхазии. Президент подчеркнул, что этот же принцип будет применен и в отношении государственных образований Донбасса.

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Фото и видео: ПМЭФ
 

Теги: днр, донбасс, касым-жомарт токаев, лнр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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