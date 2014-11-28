Путин: Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС

Глава РФ рассказал, почему позиция Москвы по членству Украины отличается относительно Евросоюза и НАТО.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не была против вступления Украины в Евросоюз. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против. Владимир Путин, президент РФ

Политик уточнил, что российская сторона лишь возражала против "военного освоения" Украины. Однако вопросы экономической интеграции в европейское объединение Москва находит делом граждан этой страны. Путин напомнил, что вступление Киева в состав-членов НАТО угрожало бы национальной безопасности РФ.

Путин: штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно.

Фото и видео: ПМЭФ