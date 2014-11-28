Путин: штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно

Глава России заявил, что ВС РФ пытаются зайти к противнику с тыла.

Российский президент Владимир Путин заявил, что штурмовать укрепрайоны, сформированные Вооруженными силами Украины еще восемь лет назад под Донецком, нецелесообразно. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Политик добавил, что сейчас армия ведет планомерную работу по заходу в тыл противника. На данном направлении проводятся боевые действия, а РФ организовывает контрбатарейные мероприятия.

Штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу Донецку, нецелесообразно. Потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. Владимир Путин, глава РФ

Глава России напомнил участникам мероприятия о том, что ВС РФ имеют значительное преимущество в артиллерии. По мнению Владимира Путина, даже во время проведения специальной военной операции не следует превращать освобожденные населенные пункты и города в "подобие Сталинграда". Об этой вещи военные думают, когда проводят боевые действия.

Путин: на Украине за последние десять лет разбазарили основные отрасли экономики и промышленности.

Фото и видео: ПМЭФ