Путин: на Украине за последние десять лет разбазарили основные отрасли экономики и промышленности

Глава России считает ситуацию на Украине "печальной".

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что на Украине за последние десять лет разбазарили основные отрасли экономики и промышленности. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По мнению лидера страны, эта ситуация связана не с проведением специальной военной операции РФ на Донбассе, а дело в самой структуре экономической системы соседнего государства.

За последнее десятилетие на Украине разбазарили, конечно, то, что было создано за предыдущие десятилетия. Вот эти основные отрасли промышленности, экономики, они практически перестали существовать. Это очень печальная вещь. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин указал участникам мероприятия на то, что сельское хозяйство на Украине все еще существует, но все остальные направления находятся в очень тяжелом положении. По мнению президента России, существует очень небольшая возможность нормального восстановления Украины, так как на это потребуется десятки миллиардов в качестве инвестиций.

Путин прокомментировал возможность нанесения ударов по центрам принятия решений в Украине.

Фото и видео: ПМЭФ

