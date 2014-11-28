Глава России рассказал о том, что не следует пересекать "красные линии".

Российский президент Владимир Путин прокомментировал возможность нанесения ударов по центрам принятия решений в Украине. Информацией глава государства поделился в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Он прокомментировал вопрос о "красных линиях" в специальной военной операции. Политик заметил, что оставит мнение при себе, так как речь идет о той сфере, в которой решения должно принимать военно-политическое руководство страны.

Те люди, которые заслуживают соответствующие действия такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя, прежде всего, сделать вывод, с чем они могут столкнуться, переходя вот эти линии и черту. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера страны, пересечение "красных линий" с российской стороны будет означать проведение достаточно жестких действий по украинским Центрам принятия решений.

Путин сравнил технический прогресс с восходом солнца.

Фото и видео: ПМЭФ