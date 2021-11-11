Глава России призвал приспосабливаться и взаимодействовать с этим прогрессом.

Российский президент Владимир Путин сравнил технический прогресс с восходом солнца. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По мнению спикера, этот прогресс невозможно остановить, поэтому требуется относиться к нему как к передвижению небесного светила по небу.

Что точно совершенно, и что было только что сказано, это то, что остановить это невозможно. Надо исходить из этого, как из данности. Это все равно, что невозможно остановить восход или заход солнца. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны уточнил, что после изобретения в Китае пороха "все держали в секрете". По мнению Владимира Путина, при этом уже нельзя было остановить распространение этого способа ведения боя. Президент считает, что подобное можно сказать и о ядерных технологиях и любых других. Он призвал не пытаться мешать "восходу солнца", а принять решение о том, что будет лучше - "ложиться загорать" под ним или воздержаться от этого. По словам политика, неизбежно придется приспосабливаться.

Путин заявил, что без суверенитета Россия будет производить нефть, газ, пеньку и седла.

Фото и видео: ПМЭФ