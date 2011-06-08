такое заявление он сделал на ПМЭФ-2022.

В пятницу, 17 июня, на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет страны важнее производства товаров.

По словам Путина, без суверенитета Россия будет все покупать за рубежом, а производить только нефть, газ, пеньку и седла, "продавая кругляк за границу".

Если у нас не будет суверенитета, в недалеком будущем мы будем все покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, седла… седла, да, и продавать кругляк заявил Владимир Путин

Путин: принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. По мнению главы государства, для всего мирового сообщества наступило непростое время.

Фото: ПМЭФ