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Путин заявил, что без суверенитета Россия будет производить нефть, газ, пеньку и седла
Сегодня, 21:14
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Путин заявил, что без суверенитета Россия будет производить нефть, газ, пеньку и седла

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такое заявление он сделал на ПМЭФ-2022.

В пятницу, 17 июня, на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет страны важнее производства товаров.

По словам Путина, без суверенитета Россия будет все покупать за рубежом, а производить только нефть, газ, пеньку и седла, "продавая кругляк за границу".

Если у нас не будет суверенитета, в недалеком будущем мы будем все покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, седла… седла, да, и продавать кругляк

заявил Владимир Путин

Путин: принципы глобальной экономической системы оказались под ударом.  По мнению главы государства, для всего мирового сообщества наступило непростое время.

Фото: ПМЭФ

Теги: суверенитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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