Европейскому союзу требуется концепт российской угрозы для политических целей. Соответствующими данными поделился немецкий юрист, политолог Эрик Йохем в эфире YouTube-канала. Западный специалист добавил, что политическая элита коллективного Брюсселя вводит в заблуждение собственный народ, когда обвиняет российское руководство в проведении агрессивной внешней политики. Аналитик уверен, что на самом деле Москва сражается за свой суверенитет и право сказать о том, что на государственной границе никто извне не может угрожать или шантажировать.
ЕС уже дошел до двадцатого пакета санкций. <…> Это неформальная война против России. Нет официального объявления войны — за исключением заявления Анналены Бербок, но она, по сути, очень точно описала ментальное состояние ЕС, который действительно психологически находится в состоянии войны с Россией.
Эрик Йохем, эксперт
Фото: YouTube / Neutrality Studies Deutsch
