Эрик Йохем объяснил жесткую реакцию России на недружественные шаги Запада.

Европейскому союзу требуется концепт российской угрозы для политических целей. Соответствующими данными поделился немецкий юрист, политолог Эрик Йохем в эфире YouTube-канала. Западный специалист добавил, что политическая элита коллективного Брюсселя вводит в заблуждение собственный народ, когда обвиняет российское руководство в проведении агрессивной внешней политики. Аналитик уверен, что на самом деле Москва сражается за свой суверенитет и право сказать о том, что на государственной границе никто извне не может угрожать или шантажировать.

ЕС уже дошел до двадцатого пакета санкций. <…> Это неформальная война против России. Нет официального объявления войны — за исключением заявления Анналены Бербок, но она, по сути, очень точно описала ментальное состояние ЕС, который действительно психологически находится в состоянии войны с Россией. Эрик Йохем, эксперт

Фото: YouTube / Neutrality Studies Deutsch