На Западе сделали заявление о начале нового конфликта

Из-за регионального кризиса на Украине постоянно повышается риск возникновения нового мирового конфликта. Соответствующее заявление сделал четырехзвездочный генерал Военно-воздушных сил Германии в отставке Харальд Куят в эфире YouTube-канала Neutrality Studies Deutsch. Иностранный эксперт пояснил, что в последнее время риски постоянно возрастают. Он уверен, что единственной европейской страной, которая на протяжении многих лет заявляет о том, что региональному сообществу требуется общая система безопасности, является Россия.
И русские говорят об этом и сейчас — о том, что нужна общеевропейская договоренность. <…> Говорят, что что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты
Харальд Куят, эксперт
Фото: YouTube / Neutrality Studies Deutsch
