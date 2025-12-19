  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Западе сделали заявление о начале нового конфликта
Сегодня, 11:56
134
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

На Западе сделали заявление о начале нового конфликта

0 0

Харальд Куят напомнил о том, что именно Москва предупреждала Европу о необходимости общерегиональной защиты.

Из-за регионального кризиса на Украине постоянно повышается риск возникновения нового мирового конфликта. Соответствующее заявление сделал четырехзвездочный генерал Военно-воздушных сил Германии в отставке Харальд Куят в эфире YouTube-канала Neutrality Studies Deutsch. Иностранный эксперт пояснил, что в последнее время риски постоянно возрастают. Он уверен, что единственной европейской страной, которая на протяжении многих лет заявляет о том, что региональному сообществу требуется общая система безопасности, является Россия.

И русские говорят об этом и сейчас — о том, что нужна общеевропейская договоренность. <…> Говорят, что что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты

Харальд Куят, эксперт

"Может устроить": в Киеве ответили на приглашение Зеленского в Москву.

Фото: YouTube / Neutrality Studies Deutsch

Теги: германия, запад, харальд куят
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии