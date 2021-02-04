Омбудсмен по вопроса бизнеса объяснил свою позицию по созданию коммерческих мест заключения в России.

Борис Титов оценил возможность создания в России частных тюрем. Об этом Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России сообщил в интервью журналистам ТАСС. По мнению эксперта, формирование коммерческих мест для заключения на территории РФ в данный момент невозможно.

Во многих странах это есть, но пока, мне кажется, мы не готовы к этому. У нас до этого еще очень далеко...Это не специальная тюрьма для предпринимателей, где будут шашлыки, бассейны и пальмы, только плати... Борис Титов, российский омбудсмен

Эксперт уточнил, что частные компании должны за те же деньги, которые государство платит за содержание тюрем, создать места для заключения более качественными и человечными. Однако Титов отметил, что условия содержания заключенных не должны быть преференциальными, а заключенные не должны иметь возможности платить за улучшение условий.

Титов напомнил, что в настоящее время ведутся переговоры с ФСИН о том, чтобы малый и средний бизнес мог поставлять продукты и базовые предметы личного пользования в тюрьмы. Сейчас такие поставки монополизированы.

Титов предложил ввести залог как гарантию возвращения в РФ фигурантов "лондонского списка".

Видео: Youtube/TASS