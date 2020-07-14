Титов заявил, что ИП в России в ближайшие годы не отменят

По его словам, так просто "рубить топором" систему невозможно.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что институт индивидуальных предпринимателей в России в ближайшие годы не отменят. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Титов отметил, что во всем мире существуют самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, и юридические лица. Он также заявил, что у вторых есть разделение финансовой ответственности, в то время как у первых все деньги находятся в одном месте.

Когда люди привыкли к такой системе, уже многие годы индивидуальные предприниматели нанимают людей, то так просто рубить это топором невозможно. И надо находить какие-то меры, очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути. Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

Ранее стало известно, что в Счетной палате опасаются роста бедности после отмены мер поддержки.

Видео: YouTube / TASS