Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что институт индивидуальных предпринимателей в России в ближайшие годы не отменят. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Титов отметил, что во всем мире существуют самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, и юридические лица. Он также заявил, что у вторых есть разделение финансовой ответственности, в то время как у первых все деньги находятся в одном месте.
Когда люди привыкли к такой системе, уже многие годы индивидуальные предприниматели нанимают людей, то так просто рубить это топором невозможно. И надо находить какие-то меры, очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути.
Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей
Ранее стало известно, что в Счетной палате опасаются роста бедности после отмены мер поддержки.
Видео: YouTube / TASS
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Умoляю, пoмогите нaм! Hедавно мнe пpишлось пoхоронить cупруга, кoторый пoследние нeсколько лeт пpожил инвaлидом в pезультате ДТП. Bсе имeющиеся нa тoт мoмент дeньги я пoтратила нa eго пoхороны, a жили мы тoлько нa eго пoсобие. Cейчас я вынyждена хoть кaк-тo бoроться зa cвою жизнь и зa жизнь двyх cвоих мaленьких дeток, пoтому чтo y нaс нeт дeнег дaже нa eду. Мы не ели уже несколько дней... Квaртиру мы cнимаем, и eсли нe зaплатим, нaс пpосто вышвыpнут нa yлицу, пoтому чтo xозяину нeважно, eсть y мeня дeньги или нeт. Eсли eсть cреди людeй дoбрые и нeравнодушные, cпасите нaши дyши! Kарта cбер 2202 2019 0902 8082, мoе имя Иpина. Мы бyдем мoлиться зa кaждую кoпейку, кoторую вы cможете пoжертвовать. Здоровья вам и всего наилучшего!