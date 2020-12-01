В Счетной палате опасаются роста бедности после отмены мер поддержки

За девять месяцев 2020 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 19,6 млн человек.

Россия может оказаться под угрозой роста бедности после отмены мер поддержки, введенных в прошлом году. Об этом заявила директор департамента Счетной палаты РФ Ольга Самарина в рамках круглого стола на тему "Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан". Ее слова приводит ТАСС.

Самарина отметила, что в 2021 все предоставленные меры поддержки, особенно в части поддержки безработных граждан, были прекращены. Но даже они не позволили стабилизировать уровень бедности в стране.

Также Самарина добавила, что за девять месяцев прошлого года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 19,6 млн человек.

Ранее AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V".

Видео: YouTube / Общественная палата Российской Федерации