"Любые данные или любая вакцина, которые демонстрируют высокие уровни эффективности, обнадеживают".

AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V". С заявлением выступил глава направления научных исследований компании Менелас Пангалос.

Любые данные или любая вакцина, которые демонстрируют высокие уровни эффективности, обнадеживают. Менелас Пангалос, глава направления научных исследований AstraZeneca

Он отметил, что у всех разработчиков единая цель — эффективность препаратов против коронавируса.

Ранее мы писали, что Финляндия сможет использовать вакцину "Спутник V" при одобрении в ЕС.

Фото: Piter.TV