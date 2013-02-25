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AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V"
Сегодня, 16:54
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matveyvn

AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V"

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"Любые данные или любая вакцина, которые демонстрируют высокие уровни эффективности, обнадеживают".

AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V". С заявлением выступил глава направления научных исследований компании Менелас Пангалос.

Любые данные или любая вакцина, которые демонстрируют высокие уровни эффективности, обнадеживают.

Менелас Пангалос, глава направления научных исследований AstraZeneca

Он отметил, что у всех разработчиков единая цель — эффективность препаратов против коронавируса.

Ранее мы писали, что Финляндия сможет использовать вакцину "Спутник V" при одобрении в ЕС.

Фото: Piter.TV

Теги: astrazeneca, вакцина от коронавируса, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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