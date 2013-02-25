AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V". С заявлением выступил глава направления научных исследований компании Менелас Пангалос.
Любые данные или любая вакцина, которые демонстрируют высокие уровни эффективности, обнадеживают.
Менелас Пангалос, глава направления научных исследований AstraZeneca
Он отметил, что у всех разработчиков единая цель — эффективность препаратов против коронавируса.
Ранее мы писали, что Финляндия сможет использовать вакцину "Спутник V" при одобрении в ЕС.
Фото: Piter.TV
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