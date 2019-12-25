Сейчас Хельсинки получает по квотам от ЕС препараты от Pfizer/BioNTechin и Moderna.

Финляндия сможет использовать вакцину "Спутник V" при одобрении в Евросоюза. Об этом на пресс-конференции сообщили представители местного Минздрава и члены Агентства безопасности и развития в области фармацевтики Fimea.

Вакцина "Спутник V" может получить разрешение на продажу, если будет ясно, что она соответствует требованиям качества. Вакцина также может продаваться через EMA (Европейское медицинское агентство) Юкка Саллинен, представитель Fimea

В профильном ведомстве по здравоохранению уточнили, что все используемые вакцины от коронавируса в Финляндии уже прошли оценку экспертов из ЕС. Результаты клинических исследований российского препарата также нуждаются в анализе международного сообщества, но этот процесс является медленным. Сари Экхольм напомнила, что по квотам от ЕС Хельсинки получают партии вакцин от двух производителей - Pfizer/BioNTechin и Moderna.

Финляндия совершила одновременный залп из 240 ракет у границ России.

Фото: Минздрав России