Финляндия совершила одновременный залп из 240 ракет у границ России

Видео инцидента уже появилось в социальных сетях.

В финском сегменте Твиттер набирает популярность видеоролик одномоментного запуска 240 боевых ракет, якобы произведенный на границе с Россией. Об этом сообщает издание "Популярная механика". Само видео в Сети опубликовал военный телеоператор Самули Хаапла. Ролик длится 1 минуту, и за это время из ракетных установок запускается более двух сотен боевых ракет каллибром 120-миллиметров. Сообщается, что запись проводилась неподалеку от границы РФ во время учений.

Данные о том, когда было снято видео, расходятся. Ряд консервативных российских изданий назвал эти учения "недавними" и связал их с серией тренировочных сборов российских военных на Северо-Западе в конце 2020 года. Однако финские СМИ пишут, что и само видео, и сам запуск ракет производились в 2017-2018 годах.

Результатом массированного залпа стало появление большого количества воронок на полигоне, пишут СМИ. Официальной реакции от Минобороны и МИД РФ не последовало.

Видео: Youtube/Puolustusvoimat - Försvarsmakten - The Finnish Defence Forces