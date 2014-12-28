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В Ленинградской области заработал единый портал поддержки семей с детьми
Сегодня, 15:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградской области заработал единый портал поддержки семей с детьми

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Там есть ответы на самые популярные вопросы о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин.

В Ленобласти начал свою работу специальный сайт, содержащий ответы на самые популярные вопросы о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Об этом рассказали в правительстве 47 региона.

Единый портал поддержки семей с детьми объединил все меры поддержки и помогает легко разобраться с разными жизненными вопросами, получить консультационную помощь через чат-бот или подобрать ближайший центр социальной защиты.

Через Единый портал поддержки семей с детьми можно записаться на приём детей в дошкольные образовательные учреждения, получить психологическую и юридическую поддержку по вопросам беременности и уходом за детьми. Для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрен раздел с информацией о мерах социальной поддержки.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: беременность, меры поддержки, семьи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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