Титов заявил о революции в России в сфере виноделия

Бизнесмен рассказал о развитии интереса к отечественной продукции за границей.

Россия в настоящее время переживает революцию в винодельческой отрасли. Соответствующее заявление сделал специальный представитель российского президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Бизнесмен выступил перед СМИ в штаб-квартире ООН. Эксперт пояснил, что речь идет как об объемах отечественной продукции, так и о качестве.По его словам, сейчас образцы российских вин получают все большое количество международных наград на конкурсах, которые проводятся, в том числе, на территории Израиля, Китая и ЮАР.

Я думаю, что действительно в России происходит революция вина, это касается и объемов, но прежде всего качества. Мы будем осуществлять экспансию очень высококачественных российских вин на другие страны. Борис Титов, предприниматель

Фото: pxhere.com