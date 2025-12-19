Продажи вина в Петербурге снизились почти на 9%

Одновременно произошло значительное повышение цен на продукцию.

В Петербурге отмечено резкое падение продаж вина — впервые за долгое время спрос снизился настолько ощутимо. Согласно данным за январь-ноябрь 2025 года, опубликованным изданием РБК, жители города приобрели на 8,7% меньше обычных сортов вина и на 3,6% меньше игристых напитков по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Одновременно произошло значительное повышение цен на продукцию. Импортные вина подорожали сильнее всего — стоимость поднялась на 50–70%, тогда как отечественное вино, преимущественно крымское, увеличилось в цене примерно на четверть. Несмотря на средний прирост стоимости бутылок, покупательская способность снизилась, что привело к общему сокращению расходов потребителей на покупку алкоголя.

Специалисты считают, что причинами падения спроса являются уменьшение реальных доходов россиян и стремление сэкономить. Кроме того, наблюдаются изменения в предпочтениях молодежи, которая проявляет меньший интерес к вину, предпочитая крепкие напитки для приготовления коктейлей дома.

Любопытно, что несмотря на общее сокращение объемов продаж, доля отечественных вин растет — на полках магазинов она достигает практически половины ассортимента. Причина этому кроется не столько в возросшем вкусовом предпочтении местных производителей, сколько в высоких ценах на импортные сорта, вытесненных российским продуктом.

В дальнейшем эксперты прогнозируют дальнейший рост цен — не менее чем на 10% вследствие увеличения ставок акциза и возможной индексации налога на добавленную стоимость. Исходя из сложившейся тенденции, очевидно, что потребление вина продолжит снижаться, а его доступность для потребителя ухудшится.

Фото: Pxhere