Уполномоченный по правам бизнеса рассказал об одном из способов вычисления такого залога.

Борис Титов предложил ввести залог как гарантию возвращения в РФ фигурантов "лондонского списка". Об этом омбудсмен при президенте по вопросам защиты прав предпринимателей заявил в интервью ТАСС. По мнению специалиста, введение такого залога станет гарантией для возвращения бизнесменов из перечня в РФ.

Мы считаем, что самым оптимальным был бы залог, который, кстати, они могут внести еще до приезда в Россию как некое обеспечение того, что они приедут. У нас были такие случаи, когда они заявляли, что хотят приехать, им дают зеленый свет на возвращение, а они потом пугаются и не приезжают. Поэтому залог был бы гарантией еще и того, что они вернутся Борис Титов, российский предприниматель

Известно, что сумму залога должен определить российский суд. Титов отметил, что этот показатель должен "быть адекватным". Одним из методов определения суммы такого залога станет изучение информации из налоговой декларации. В этом случае бизнесмен показывает свои активы, из которых вычисляется процент от его благосостояния. На данный момент до девяти членов "лондонского списка" выразили готовность вернуться домой. В конце декабря сообщалось о пяти таких лицах. Сейчас они находятся на этапе согласования порядка их приезда.

Вопрос не в том, какой ущерб он нанес своим контрагентам или государству по налогам. Он едет не получать полную индульгенцию, он едет, чтобы возобновилось следствие...То есть его не арестовывают, но дело возобновляется Борис Титов, российский предприниматель

Напомним, что речь идет только об экономических преступлениях.

Титов заявил, что ИП в России в ближайшие годы не отменят.

Видео: Youtube/TASS