Титов: некоторые рабочие группы по "гильотине" не показали ожидаемого результата

Омбудсмен объяснил, почему во многих сферах бизнеса рабочие группы не оказали нужного эффекта.

Борис Титов заявил о том, что некоторые рабочие группы по "гильотине" не показали ожидаемого результата. Об этом уполномоченный по правам бизнесменов при президенте РФ сообщил в интервью журналистам ТАСС. Чиновник уточнил, что эффекта эксперты не увидели из-за неправильного подхода к формированию состава этих групп. В общей сложности сейчас в рамках механизма действует более 40 рабочих групп. Они поднимают вопросы в сфере здравоохранения, промышленной безопасности, торговли, защиты прав потребителей, энергетики и других сфер. В каждой рабочей группе есть по два сопредседателя: один - от органов власти, второй - от бизнес-индустрии. При этом координирует работу федеральный орган исполнительной власти.

И орган был очень не заинтересован, чтобы сопредседателями и членами рабочей группы становились люди, которые их критики. То есть бывает свой бизнес, близкий какому-то ФОИВу, прикормленный, прирученный, и вот они пытались двинуть этих людей в рабочие группы. Мы видели это по Росалкогольрегулированию,... мы видели это и по другим рабочим группам Борис Титов, омбудсмен по правам предпринимателей

Эксперт уточнил, что сейчас ситуация с формированием рабочих групп постепенно нормализуется. Сейчас там, где наблюдалась кадровая проблема, фиксируется большее число проблем с выходом на результат. Титов напомнил, что в отдельных секторах бизнеса положительный эффект "регуляторной гильотины" уже виден. В пример чиновник привел согласование вопросов по пожарной безопасности, новому СанПиНу для компаний, занимающихся общественным питанием.

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Видео: Youtube/TASS