Имран Хан высказался о новом правительстве, которое пытается навязать стране США.

Тысячи сторонников экс-премьера Пакистана вышли на улицы для того, чтобы выразить слова поддержки в отношении бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и возглавляемой им политической партии "Техрик-и-Инсаф". По данным местного информационного издания Dawn, акции состоялись во всех крупных городах, включая столицу Исламабад.

Спасибо всем пакистанцам за их удивительное излияние поддержки и эмоций в знак протеста против поддерживаемой США смены режима, … чтобы привести к власти группу сговорчивых мошенников, выпущенных под залог. пост Имран Хана в соцсетях

Чиновник добавил подписчикам, что никогда в истории Пакистана подобные толпы не выходили спонтанно и в таком количестве. При этом граждане страны отвергают "импортированное правительство". В знак солидарности с экс-премьером на главной площади собрались толпы людей, которые исполнили национальный гимн.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости