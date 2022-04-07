Стефан Дюжаррик рассказал, что считает СБ ООН устойчивой структурой.

В ООН в ответ на критику со стороны президента Украины считают организацию устойчивой. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он ответил на просьбу корреспондентов прокомментировать фразу, озвученную украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках его видеовыступления на заседании Совета Безопасности.

ООН и ее устав устойчивы. Мы сталкивались с кризисами в прошлом. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский предложил ООН самораспуститься в том случае, если международная организация не примет меры для отстранения России от принятия решений, касающихся конфликта на Украине. Альтернативой политик видит ограничение полномочий страны в СБ ООН. Киев выразил недовольство привилегиями постоянных членов Совбеза, включая право вето.

Небензя на заседании СБ ООН выразил протест в связи с действиями Британии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

