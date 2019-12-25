Небензя на заседании СБ ООН выразил протест в связи с действиями Британии

Постпред РФ при ООН рассказал об отказе председательствующей страны проводить заседание по Буче.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации выразил протест в связи с действиями Великобритании. Ранее Лондон отказался провести мероприятие в рамках СБ ООН по ситуации, которая произошла в Буче Киевской области.

Я хотел бы выразить протест в связи с отказом созвать Совет Безопасности по нашему запросу. Мы требуем от вас разъяснений и гарантий того, что вы в будущем не будете оспаривать право запрашивать заседание. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Стоит напомнить о том, что Британия председательствует в СБ ООН.

Небензя: Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций