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Небензя на заседании СБ ООН выразил протест в связи с действиями Британии
Сегодня, 9:11
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Небензя на заседании СБ ООН выразил протест в связи с действиями Британии

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Постпред РФ при ООН рассказал об отказе председательствующей страны проводить заседание по Буче.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации выразил протест в связи с действиями Великобритании. Ранее Лондон отказался провести мероприятие в рамках СБ ООН по ситуации, которая произошла в Буче Киевской области. 

Я хотел бы выразить протест в связи с отказом созвать Совет Безопасности по нашему запросу. Мы требуем от вас разъяснений и гарантий того, что вы в будущем не будете оспаривать право запрашивать заседание.

Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Стоит напомнить о том, что Британия председательствует в СБ ООН.

Небензя: Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: буча, василий небензя, великобритания, киевская область, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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