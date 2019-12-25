Небензя на заседании СБ ООН выразил протест в связи с действиями Британии

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации выразил протест в связи с действиями Великобритании. Ранее Лондон отказался провести мероприятие в рамках СБ ООН по ситуации, которая произошла в Буче Киевской области.
Я хотел бы выразить протест в связи с отказом созвать Совет Безопасности по нашему запросу. Мы требуем от вас разъяснений и гарантий того, что вы в будущем не будете оспаривать право запрашивать заседание.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН
Стоит напомнить о том, что Британия председательствует в СБ ООН.
Небензя: Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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