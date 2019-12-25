Небензя: Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине

Постпред РФ при ООН призвал "вырезать нацистскую раковую опухоль" из Украины.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по гражданским объектам на Украине в рамках специальной военной операции. Такими сведениями дипломат поделился с иностранными коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Эксперт пояснил, что таким образом страна намерена спасти жизни как можно большего числа мирных граждан.

Необходимо вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину…Мы добьемся этой цели скорее, чем позже, другого выхода быть не может. Мы не бьем по гражданским объектам, потому и продвигаемся не так быстро. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие не хотят действовать так, как это делали американцы и их союзники на территории Ирака. Дипломат подчеркнул, что тогда военные стирали с лица земли целые города.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций