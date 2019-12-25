Чжан Цзюнь

В Китае считают, что мировую экономику сделали орудием в глобальном конфликте. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности при ООН сделал постоянный представитель КНР при Всемирной организации Чжан Цзюнь. Дипломат оценил неизбирательные и комплексные санкции, вводимые Западом. В Пекине полагают, что такие ограничения равнозначны использованию мировой экономики в качестве вооружения. По словам эксперта, такая деятельность ставит под вопрос десятки лет развития международного сообщества.

Сегодня с учетом глубокой глобализации и взаимосвязанности всего человечества осуществление таких мер равнозначно использованию мировой экономики в качестве орудия. Это подрывает энергопоставки и поставки продовольствия. Чжан Цзюнь, постпред Китая в ООН

В Китае заметили, что народы всего мира ощущают на себе последствия санкционного давления, а подавляющее большинство развивающихся стран являются косвенными участниками конфликта. По словам Чжан Цзюня, эти государства не должны ощущать на себе конкуренцию и геополитические проблемы мировых держав. Он призвал международное сообщество отвечать за последствия экономических кризисов и поддерживать стабильность на глобальных рынках.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций