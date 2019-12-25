Постпред США Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из Совбеза ООН

Американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам с местного телеканала MSNBC о невозможности исключения России из Совета по Безопасности ООН. При этом дипломат подчеркнула, что западные страны сделают все возможное для того, чтобы российская сторона была изолирована от международного сообщества в данном формате.
Совет Безопасности - это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами СБ. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным.
Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН
Американский дипломат уточнила, что США вместе с союзниками ведут работу по исключению России из Совета ООН по правам человека.
Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию.
Фото и видео: MSNBC
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