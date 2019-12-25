Постпред США Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из Совбеза ООН

Американка объявила, что Вашингтон намерен сделать некомфортным пребывание РФ в составе СБ ООН.

Американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам с местного телеканала MSNBC о невозможности исключения России из Совета по Безопасности ООН. При этом дипломат подчеркнула, что западные страны сделают все возможное для того, чтобы российская сторона была изолирована от международного сообщества в данном формате.

Совет Безопасности - это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами СБ. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН

Американский дипломат уточнила, что США вместе с союзниками ведут работу по исключению России из Совета ООН по правам человека.

Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию.

Фото и видео: MSNBC