Президент Украины видит необходимость ухода от права вето и других привилегий.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Совет Безопасности ООН самораспуститься в том случае, если Всемирная организация не способна принять меры по исключению России из своего состава или ограничения полномочий страны. Политик уверен в том, что Москву следует отстранить от принятия решений, касающихся ситуации на территории соседнего государства. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках заседания, посвященного конфликту на Украине и инциденту, произошедшему в Буче Киевской области. По словам лидера Украины, Киев требует от СБ ООН конкретного постановления ради достижения мира.

…Переформатироваться и работать реально ради мира…Либо - если ваш действующий вариант безальтернативный и выхода просто нет, то тогда только самороспуск. Я уверен, что вы способны обойтись без третьего варианта. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем фактом, что постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию, имеют право вето при принятии значимых решений в международной организации. Он считает, что не может быть никаких привилегий или исключений, а все участники должны иметь равные права вне зависимости от экономической силы, географического расположения или личных амбиций.

Небензя призвал Зеленского не дать Западу сражаться "до последнего украинца".

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент