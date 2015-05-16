Небензя призвал Зеленского не дать Западу сражаться "до последнего украинца"

Постпред РФ при ООН рассказал о том, что "потом может быть поздно" для принятия решений.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя призвал украинского президента Владимира Зеленского не дать Западу сражаться "до последнего украинца". Такое заявление дипломат сделал в рамках выступления перед международным сообществом 5 марта. На заседании Совета Безопасности Всемирной организации по видеосвязи также присутствовал лидер соседнего государства.

Не дайте Западу реализовать свои планы, Владимир Александрович. Примите правильные решения, необходимые для Вашей страны, потому что Запад готов сражаться на Украине до последнего украинца. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Российский специалист призвал Зеленского принять решение уже сейчас, так как он прекрасно знает о реальной ситуации, которая происходит на украинском фронте. Небензя считает, что потом для принятие решений может быть поздно.

Небензя: обвинения Украины в адрес российских военных не подтверждаются свидетельствами.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

