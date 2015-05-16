Небензя: обвинения Украины в адрес российских военных не подтверждаются свидетельствами

Постпред РФ при ООН напомнил о несостыковках провокационного видео.

Российский постоянный представитель Василий Небензя считает, что обвинения Украины в адрес российских военных не подтверждаются свидетельствами. Такое заявление дипломат сделал в рамках выступления перед международным сообществом в Совете Безопасности при ООН. Он обратился к участвующему лидеру соседнего государства Владимиру Зеленскому. По версии специалиста, интерпретация в украинскими и западными СМИ событий, произошедших в Буче Киевской области, изобилует множеством нестыковок.

Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев. Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы. Вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

В частности, Небензя напомнил о том, что трупов не было сразу после ухода российских войск, о чем говорили сразу несколько видеосъемок из города. Также существуют записи того, как местные украинские радикалы призывают стрелять по тем людям, у которых есть белые повязки,. По словам дипломата, трупы на видео не похожи на тех, что находились на улице 3-4 дня. Он добавил, что "по сенсационным и абсолютно антинаучным данным The New York Times, вообще с 20 марта".

Постпред Китая при ООН призвал установить причины произошедшего в Буче.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

