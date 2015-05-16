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Постпред Китая при ООН призвал установить причины произошедшего в Буче
Сегодня, 7:45
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Постпред Китая при ООН призвал установить причины произошедшего в Буче

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Чжан Цзюнь надеется на сдержанность сторон до появления выводов, основанных на фактах.

Китайский постоянный представитель при ООН Чжан Цзюнь призвал международных коллег установить причины произошедшего в Буче Киевской области. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках своего выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Также в Пекине призвали воздерживаться от беспочвенных обвинений по провокации в регионе. В КНР видят необходимость проверки имеющихся сведений, а оценочные суждения должны опираться на факты.

Сообщения о гибели мирных граждан в Буче вызывают беспокойство. Соответствующие обстоятельства и конкретные причины инцидента должны быть проверены и установлены.

Чжан Цзюнь, постпред КНР при ООН

Представитель Китая на СБ ООН подчеркнул, что до того, как появятся выводы по вопросу Бучи, стороны конфликта должны проявлять сдержанность.

Небензя: во время нахождения военных РФ в Буче Киевской области ни один гражданский не пострадал.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: буча, киевская область, китай, оон, сб оон, совет безопасности, чжан цзюнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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