Небензя: во время нахождения военных РФ в Буче Киевской области ни один гражданский не пострадал

Постпред РФ при ООН напомнил, что город обстреливался с юга силами ВСУ.

Российский постоянный представитель Василий Небензя заявил, что во время нахождения военных РФ в Буче Киевской области ни один гражданский не пострадал. Такое заявление дипломат сделал в рамках выступления при Всемирной организации на заседании Совета по Безопасности. Он напомнил коллегам о том, что российские военнослужащие вышли из украинского города еще 30 марта, когда завершился очный раунд переговоров между РФ и Украиной в Турции.

За время нахождения города под контролем российских войск ни один мирный местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Люди спокойно передвигались по городу и пользовались сотовой связью. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Эксперт заметил, что выезды из города российскими военными не блокировались, а южная часть Бучи находилась именно под обстрелом украинских военных, включая жилые кварталы. Мирное население могло выехать из населенного пункта по северному направлению. Небензя заметил, что ВСУ вели огонь в круглосуточном режиме из крупнокалиберной артиллерии, танков и РСЗО.

Постпред при ООН показал доказательства постановочного характера провокации в Буче.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

