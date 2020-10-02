На слушаниях в суде раскрыты детали мирного соглашения между сторонами.

Российский бизнесмен Олег Тиньков согласился выплатить $506 млн по делу о неуплате налогов в США. Такое решение принято на судебных слушаниях в Окружной инстанции Северной Калифорнии. Стороны заключили мирное соглашение (между основателем финансовой группы TCS и Министерством юстиции США).

Представитель обвинения рассказала о том, что 240 млн долларов — это сумма налоговых потерь государства от действий бизнесмена в 2013 году. Этот показатель увеличился до 448 млн долларов за счет штрафов и процентов. Также чиновники выявили у предпринимателя дополнительные налоговые обязательства.

В Минюсте США напомнили, что соглашение предусматривает лишение свободы. Однако Тинькову зачтут уже отбытый срок, так как бизнесмен был ограничен в передвижениях в 2020 году, когда находился в Лондоне. К нему будет применен надзор и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Официальный представитель Олега Тинькова заявил в комментарии изданию "РБК" о том, что бизнесмен не планирует сокращать пакет в TCS Group. Это позволит ему выплатить штраф американской стороне сразу целиком без необходимости продавать свои акции.

Тиньков урегулировал налоговые претензии с Минюстом США.

Фото: Instagram / olegtinkov