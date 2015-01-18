Тимошинина вышла в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с вышки

Анна Конаныхина не прошла верификацию.

Российская спортсменка Юлия Тимошинина вышла в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с десятиметровой вышки. В предварительном раунде (верификации) спортсменка стала восьмой по счету. Она набрала 313,20 балла. Ее соотечественница Анна Конаныхина показала только 25 результат с 252,85 баллом. Девушка не смогла пробиться дальше в соревновании.

Лучший результат днем 4 августа показала китайская представительница по имени Чэнь Юйси. Она набрала 390,70 балла. В общей сложности дальше за медали на летних Играх в Токио будут бороться 18 спортсменок. Полуфинальный и этап и финал запланированы на 5 августа.

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Фото и видео: Instagram / isinbaevayelena