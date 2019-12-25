Тимошенко вылечилась от коронавируса

Политик чувствует себя намного лучше.

Лидер украинской партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко вылечилась от COVID-19. Об этом рассказала её пресс-секретарь.

Она отметила, что тест на коронавирус Юлии Тимошенко показал отрицательный результат.

Коронавирус преодолен. Марина Сорока, пресс-секретарь Тимошенко

Она отметила, что политик чувствует себя намного лучше, однако последствия заболевания всё ещё есть — например, воспаление лёгких. Сейчас лечение продолжается.

Ранее заразившаяся COVID-19 Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии.