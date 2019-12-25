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Тимошенко вылечилась от коронавируса
Сегодня, 11:50
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matveyvn

Тимошенко вылечилась от коронавируса

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Политик чувствует себя намного лучше.

Лидер украинской партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко вылечилась от COVID-19. Об этом рассказала её пресс-секретарь.

Она отметила, что тест на коронавирус Юлии Тимошенко показал отрицательный результат.

Коронавирус преодолен.

Марина Сорока, пресс-секретарь Тимошенко

Она отметила, что политик чувствует себя намного лучше, однако последствия заболевания всё ещё есть — например, воспаление лёгких. Сейчас лечение продолжается.

Ранее заразившаяся COVID-19 Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии.

Теги: коронавирус, тимошенко, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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