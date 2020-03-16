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Тимошенко считает, что на Украине скрывают реальную статистику жертв коронавируса

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Политик предложила создать оперативный штаб по противодействию болезни.

Лидер партии "Батькивщина" в украинской Верховной раде Юлия Тимошенко считает, что в стране скрывается истинная статистика по жертвам коронавируса по количеству заболевших и умерших. Она уверена, что погибших гораздо больше, чем объявляют официальные власти. Также экс-премьер министр подчеркнула необходимость установления "абсолютного карантина" в стране.

Политик предложила организовать оперативный штаб по противодействию распространения заболевания на территории Украины. Она назвала вирус "угрозой" существования Украины и предложила другим политикам "отложить амбиции" для противостояния инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что Верховная рада Украины утвердила новый состав кабинета министров.

Видео: Youtube/НАШ

Теги: коронавирус, политика, тимошенко, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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