Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Спецслужбы усилили деятельность около порта Дублина и подводных трансатлантических кабелей.

В Times сообщили об активности российских разведывательных групп в Ирландии. РФ якобы направила своих шпионов к берегам, чтобы выяснить месторасположение подводных кабелей связи. Эти конструкции связывают Европу с Америкой. Ирландские правоохранительные органы обеспокоены деятельностью диверсантов из Генштаба ВС РФ. Иностранцы могут определить слабые места кабелей, чтобы перебить их во время конфликта. Именно на территории Ирландии начинается подводная часть трансатлантических цифровых магистралей.

Также вопросы вызывает деятельность разведчиков вблизи Дублина. Россиян интересует местный порт и инфраструктура стратегически важного объекта.

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Видео: YouTube/Wendover Productions, World of Warships Official Channe