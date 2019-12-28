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Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

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Спецслужбы усилили деятельность около порта Дублина и подводных трансатлантических кабелей.

В Times сообщили об активности российских разведывательных групп в Ирландии. РФ якобы направила своих шпионов к берегам, чтобы выяснить месторасположение подводных кабелей связи. Эти конструкции связывают Европу с Америкой. Ирландские правоохранительные органы обеспокоены деятельностью диверсантов из Генштаба ВС РФ. Иностранцы могут определить слабые места кабелей, чтобы перебить их во время конфликта. Именно на территории Ирландии начинается подводная часть трансатлантических цифровых магистралей.

Также вопросы вызывает деятельность разведчиков вблизи Дублина. Россиян интересует местный порт и инфраструктура стратегически важного объекта.

Ранее Piter.tv писал о том, что власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина.

Видео: YouTube/Wendover Productions, World of Warships Official Channe

Теги: times, ирландия, разведка, шпионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Картина дня, Новости России, Мировые новости,

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