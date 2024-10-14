Times: НАТО задействует платформу Palantir для отслеживания перемещений войск РФ

Американский ИИ может применяться в организации и проведении учений НАТО, в боевом планировании и материально-техническом обеспечении всего военного блока.

Североатлантический военный альянс будет использовать платформу Maven с элементами искусственного интеллекта (ИИ) от американской компании Palantir для отслеживания возможных перемещений российских солдат. Соответствующими данными поделились с западной аудиторией британские журналисты из газеты The Times. В публикации говорилось о том, что на данный момент местное министерство по обороне уже использует данную систему. Она позволяет объединить страны-члены НАТО в вопросе выявления уязвимых мест противника. Это в свою очередь позволит союзникам принимать более обоснованные решения о будущей дислокации живой силы. В частности, система помогает определять наличие военнослужащих вдоль всего восточного фланга Европы, определять цели для нанесения ударов.

В СМИ добавили, что ранее Германия и Франция выступали против использования платформы, разработанной американской компанией Palantir, однако в пользу нее выступили Великобритания, Нидерланды и Швеция. Новостной портал Infodefensa.com писал о том, что Maven уже является неотъемлемой частью единого контура управления войсками на уровне НАТО.

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