Тилля Линдеманна из Rammstein увидели на свидании с россиянкой в центре Москвы

Очевидец отметил, что хоть Линдеманн и был в темных очках, не узнать его было невозможно.

Лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили на свидании с россиянкой в кафе в центре Москвы. Фотографию "Комсомольской правде" прислал очевидец.

Как отметил очевидец, музыкант с девушкой сидели за дальним столиком, соседние места были якобы зарезервированы, чтобы туда никто не садился.

Очевидец отметил, что хоть Линдеманн и был в темных очках, не узнать его было невозможно. На протяжении он и незнакомая девушка вели себя как на свидании: улыбались, смеялись, сидели близко друг к другу.

Ранее Тилль Линдеманн спел на русском языке песню "Любимый город".

Фото: Instagram / @till_lindemann_official