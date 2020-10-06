Тильда Суинтон разыграла Тимоти Шаламе перед камерами в Каннах

Актеры вместе с режиссером представляли фильм "Французский вестник".

Актриса Тильда Суинтон на показе фильма "Французский вестник" в Каннах подшутила над своим коллегой по съемочной площадке Тимоти Шаламе. Артистка обняла парня, оставив у него на спине записку со своим именем. Маленький пранк заснял на видео редактор издания Varierty Рамин Сетудех. Ролик за считанные дни разлетелся по сети.

Можно было бы назвать этот розыгрыш в стиле пятиклассницы, если бы в нем не прослеживался тонкий юмор. Таким образом актриса подшутила над звездой фильма "Назови меня своим именем", назвав Тимоти своим при помощи листка.

Актеры вместе с режиссером Уэсом Андерсоном представили свой новый фильм на Каннском фестивале 12 июля. Сюжет рассказывает о редакции одной из американских газет XX века во Франции. Сценаристы вдохновились историей издания The New Yorker, однако в фильме идет речь о вымышленной газете.

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Видео: YouTube / Aly Şum