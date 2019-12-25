Съемки новых эпизодов сейчас проходят во Франции.

Актер театра и кино Сергей Бурунов стал новым ведущим шоу "Форт Боярд". Он сменил на этом месте лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, сообщил телеканал СТС.

Съемки новых эпизодов шоу проходят сейчас во Франции. Бурунов надеется, что сможет добавить в проект больше юмора и свежести. Актер заявил, что не будет копировать предыдущих ведущих, он выработает свой уникальный стиль ведения телеигры.

В новом сезоне "Форта Боярд" примут участие Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Карина Кросс и другие знаменитости. По словам создателей проекта, предыдущий сезон посмотрел каждый пятый зритель страны.

Ранее мы писали, что Анна Снаткина сыграла "Хозяйку горы" в новом сериале на "России-1".

Фото: Instagram / sergeyburunovofficial