Завершены съемки шоу "Форт Боярд" с Сергеем Буруновым

Актер заявил, что не будет копировать предыдущих ведущих, а выработает свой уникальный стиль ведения телеигры.

Российский актер Сергей Бурунов объявил в Instagram о завершении съемок популярного телешоу "Форт Боярд". Эта информация появилась в Stories у артиста, который стал ведущим нового сезона.

На видео Бурунов прогуливается по улочке французского города Рошфор. На вопрос помощницы: скучает ли он по родине, актер ответил: "Да, конечно! Сейчас бы как сделать пересадочку на Петровско-Разумовской, на серой веточке! И борща… И березку обнять…".

Сергей Бурунов сменил Сергея Шнурова, который был ведущим шоу в прошлом сезоне. Актер заявил, не будет копировать предыдущих ведущих, а выработает свой уникальный стиль ведения телеигры.

Участие в новом сезоне примут такие звезды, как Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Владимир Селиванов, Аристарх Венес, Валя Карнавал, Карина Кросс и другие. Все они перед съемками прошли 10-дневный карантин в европейском городе.

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Фото: Instagram / sergeyburunovofficial