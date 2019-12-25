Мать Аршавина требует с бывшей невестки почти 2 млн рублей за проживание в доме

Мать экс-футболиста "Зенита" Андрея Аршавина Татьяна продолжает судиться с бывшей женой сына Алисой Казьминой. Женщина требует взыскать с нее почти 2 млн рублей за незаконное проживание в ее доме. Об этом сообщил "Пятый канал", ссылаясь на слова адвоката Аршавиной Дмитрия Гусарова.
По словам адвоката, Алиса без каких-либо законных оснований занимает здание, принадлежащее экс-свекрови. При этом Казьмина ничего не платит Аршавиной. Эксперты вычислили по рыночной стоимости, что за время проживания в доме Алиса безосновательно обогатилась на 1,9 млн рублей. Именно эту сумму хочет взыскать Татьяна Аршавина с бывшей невестки.
Адвокат также добавил, что у него нет информации об альтернативном жилье Алисы Казьминой. При этом он уверен, что при желании его можно найти.
Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, через год у пары родилась дочь Есения. В 2019 году они развелись. Алиса вместе с тремя детьми (двое от первого брака) продолжает жить в доме экс-свекрови.
Ранее мы писали, что тяжелобольная экс-жена Аршавина попала в больницу с коронавирусом.
Фото: Instagram / arshavina_alisia__mb
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