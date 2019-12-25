Мать Аршавина требует с бывшей невестки почти 2 млн рублей за проживание в доме

Женщина считает, что именно на эту сумму обогатилась Кузьмина за время проживания в ее доме.

Мать экс-футболиста "Зенита" Андрея Аршавина Татьяна продолжает судиться с бывшей женой сына Алисой Казьминой. Женщина требует взыскать с нее почти 2 млн рублей за незаконное проживание в ее доме. Об этом сообщил "Пятый канал", ссылаясь на слова адвоката Аршавиной Дмитрия Гусарова.

По словам адвоката, Алиса без каких-либо законных оснований занимает здание, принадлежащее экс-свекрови. При этом Казьмина ничего не платит Аршавиной. Эксперты вычислили по рыночной стоимости, что за время проживания в доме Алиса безосновательно обогатилась на 1,9 млн рублей. Именно эту сумму хочет взыскать Татьяна Аршавина с бывшей невестки.

Адвокат также добавил, что у него нет информации об альтернативном жилье Алисы Казьминой. При этом он уверен, что при желании его можно найти.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, через год у пары родилась дочь Есения. В 2019 году они развелись. Алиса вместе с тремя детьми (двое от первого брака) продолжает жить в доме экс-свекрови.

Ранее мы писали, что тяжелобольная экс-жена Аршавина попала в больницу с коронавирусом.

Фото: Instagram / arshavina_alisia__mb