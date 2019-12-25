Тяжелобольная экс-жена Аршавина попала в больницу с коронавирусом

На днях Алиса провела четыре дня в коме, на грани жизни и смерти.

Бывшая жена футболиста "Зенита" Андрея Аршавина Алиса Казьмина попала в больницу с коронавирусом. Об этом рассказа в Instagram ее мать.

"Теперь коронавирусная пневмония и другая больница", - написала женщина.

Интернет-пользователи призвали Алису прекратить судиться с матерью Аршавина и съехать вместе с детьми из злополучной квартиры. Подписчики уверены, что все беды у Казьминой именно из-за этого конфликта.

Алиса Казьмина уже в течение полугода борется с серьезной болезнью. Экс-жена Аршавина рассказала, что у нее аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.

Врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова в беседе с 5-tv.ru считает, что с наибольшей вероятностью Казьмина страдает от гранулематоза Вегенера. Эта болезнь неизлечима и представляет огромную опасность для жизни больного. Она повреждает стенки кровеносных сосудов, что приводит к разрушению тканей, в частности, носовой перегородки. Кроме того, эта болезнь может сопровождаться потерей слуха, сужением просвета гортани, в некоторых случаях поражаются даже легкие.

Гранулематоза Вегенера не лечится и способна стремительно убить больного, если не предпринять вовремя меры. После двух операций у Алисы наступила временная ремиссия, однако, по словам врача, она рано или поздно завершится, и недуг снова возьмет свое.

Алиса Казьмина долгое время не показывала подписчикам свое лицо. На последних снимках в Instagram она закрывает нос рукой. Две операции были проведены буквально в последний момент, когда уже наступил сепсис. На днях женщина провела четыре дня в коме, на грани жизни и смерти.

Ранее мы писали, что Андрей Аршавин с охранниками забрал у жены авто, оставив ей детское кресло.

Фото: Instagram / arshavina_alisia__mb