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Андрей Аршавин с охранниками забрал у жены авто, оставив ей детское кресло
Сегодня, 7:08
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lesjasap

Андрей Аршавин с охранниками забрал у жены авто, оставив ей детское кресло

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История о дележке имущества между бывшими супругами продолжается.

Юристы бывшей жены Андрей Аршавина рассказали, что футболист отсудил у супруги иномарку, оставив ей только детское кресло. Отметим, что спортсмен в сопровождении охранников изъял транспортное средство у женщины.Адвокаты пострадавшей уже обратились за помощью в правоохранительные органы.

Напомним, что Алиса Казьмина планирует подать исковое заявление на раздел имущества и выплату алиментов. У экс-супругов осталась дочь по имени Есеня. Сейчас девочке два года. Алиса утверждает, что Аршавин заблокировал счета и номера воспитываемых им раннее детей.

Фото: Piter.tv

Теги: алиса казьмина, андрей аршавин, развод аршавина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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