Андрей Аршавин с охранниками забрал у жены авто, оставив ей детское кресло

История о дележке имущества между бывшими супругами продолжается.

Юристы бывшей жены Андрей Аршавина рассказали, что футболист отсудил у супруги иномарку, оставив ей только детское кресло. Отметим, что спортсмен в сопровождении охранников изъял транспортное средство у женщины.Адвокаты пострадавшей уже обратились за помощью в правоохранительные органы.

Напомним, что Алиса Казьмина планирует подать исковое заявление на раздел имущества и выплату алиментов. У экс-супругов осталась дочь по имени Есеня. Сейчас девочке два года. Алиса утверждает, что Аршавин заблокировал счета и номера воспитываемых им раннее детей.

Фото: Piter.tv