Суд в Петербурге отказал матери Аршавина в иске к его бывшей жене

Женщина требовала взыскать с Алисы Казьминой около 2 млн рублей за незаконное проживание в ее доме.

Красносельский районный суд Петербурга отклонил иск Татьяны Аршавиной, которая требовала с бывшей жены сына Алисы Казьминой около 2 млн рублей за незаконное проживание в ее доме. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

В иске было указано, что Алиса без каких-либо законных оснований занимает здание, принадлежащее экс-свекрови. При этом Казьмина ничего не платит Аршавиной. Эксперты вычислили по рыночной стоимости, что за время проживания в доме Алиса обогатилась на 1,9 млн рублей. Эту сумму и хотела взыскать Аршавина с бывшей невестки.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Есения. В 2019 году они развелись. Алиса вместе с тремя детьми (двое от первого брака) продолжает жить в доме экс-свекрови Татьяны Аршавиной.

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Фото: arshavina_alisia__mb