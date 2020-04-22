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Анна Снаткина сыграла "Хозяйку горы" в новом сериале на "России-1"
Сегодня, 12:54
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Анна Снаткина сыграла "Хозяйку горы" в новом сериале на "России-1"

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Премьера состоится 19 июля.

В следующий понедельник, 19 июля, на телеканале "Россия-1" состоится премьера нового сериала под названием "Хозяйка горы". Главную роль в нем исполнила Анна Снаткина.

События сериала развернутся в шахтерском поселке Каменный. Один из жителей обнаруживает в шахте шкатулку с драгоценностями, которые приносят одни несчастья. Противостоять древнему злу может только 17-летняя девушка Алёна, которую играет Снаткина. Для этой роли актрисе пришлось поправиться на 10 кг.

Съемки сериала проходили в Минске, Гродненской и Брестской областях и в Адыгее. Кроме Снаткиной на экране также появятся Екатерина Дмигубская, Виктория Толстоганова, Сергей Перегудов, Дмитрий Власкин, Наталия Аринбасарова и другие актеры.

Ранее исполнительница роли Русалочки показала свою героиню.

Фото: пресс-служба телеканала "Россия-1"

Теги: анна снаткина, россия-1, хозяйка горы
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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