Исполнительница роли Русалочки показала свою героиню

Премьера фильма состоится в 2022 году.

Исполнительница главной роли в ремейке знаменитого мультфильма 1989 года "Русалочка" Холли Бейли опубликовала в Instagram снимок, где она в образе Ариэль. Актриса объявила о завершении съемочного процесса и поблагодарила актерский состав и съемочную группу за работу.

Съемки ремейка проходили на итальянском острове Сардиния, а также в Pinewood Studios в Лондоне в течение этого лета. На снимке Холли Бейли предстала в образе Русалочки, лежащей наполовину в воде на фоне красочного заката.

"Русалочка" станет пятой экранизацией мультфильма в официальной линейке Disney Princess. Ранее зрители увидели "Золушку", "Красавицу и чудовище", "Алладина" и "Мулан". В фильме будут представлены многие классические песни из оригинальной анимационной картины 1989 года, а также новая музыка от композитора "Моаны".

Режиссером ремейка стал Роб Маршал. Принца Эрика сыграет Джон Хауэр-Кинг. Премьера запланирована на 2022 год.

Ранее Дуэйн Джонсон раскрыл детали съемок "Черного Адама".

Фото: Instagram / hallebailey